Duda'dan Netanyahu'ya Auschwitz Çağrısı

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, hükümetten, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklanmadan katılabilmesini sağlamasını istedi.

Polonya Cumhurbaşkanlığından üst düzey bir yetkili, Polonya haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Duda'nın hükümetten söz konusu talepte bulunduğunu doğruladı.

Yetkili, açıklamasında, Duda'nın hükümetten Netanyahu'nun Auschwitz anma etkinliklerine katılımını sağlamasını istediği ve talebine dair yanıt beklediğini vurgulayarak "İsrail'den herhangi bir kişi ve yetkililer, eğer isterlerse, bu etkinliğe katılabilmelidir." dedi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Bartoszewski ise Cumhurbaşkanı Duda'nın çağrısından önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Polonya'ya gelmesi halinde, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı yükümlülükleri uyarınca tutuklanacağını söylemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı. Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.