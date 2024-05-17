Düden Şelalesi'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika
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Düden Şelalesi'nde Temizlik Çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Düden Şelalesi'nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında çıkan plastik şişe, top, gıda ve evsel atıklar dikkat çekti. Şelale, yılın ilk çeyreğinde 82 bin ziyaretçiyi ağırladı.

17.05.2024 22:31
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Düden Şelalesi temizleniyor

Şelaleden çıkan plastik şişe, top, gıda ve evsel atıklar dikkat çekti

ANTALYA - Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın simgelerinden Düden Şelalesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik sırasında çıkartılan plastik şişe, top, gıda ve evsel atıklar dikkat çekti.

Antalya'nın benzersiz doğa harikalarından Kepez ilçesi sınırlarındaki Düden Şelalesi, yılın ilk çeyreğinde 82 bin ziyaretçiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olan Düden Şelalesi'nde temizlik çalışması yaptı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu üyeleri tarafından gerçekleştirilen temizlikte şelalenin döküldüğü noktada ve aktığı güzergahtaki uzayan dal ve otlar budandı. Ziyaretçiler tarafından atılan ve suyun

getirdiği plastik, evsel ve ambalaj atıkları toplandı. Temizlik çalışmasına katılan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, vatandaşların daha dikkatli ve bilinçli olması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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