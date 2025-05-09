DÜFEST 2025 Başladı

Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen "DÜFEST 2025 Öğrenci Festivali"nin açılışı yapıldı.

DÜ Konuralp Merkez Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan öğrenciler, Ogün Sanlısoy'un şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

Bilim, kültür ve sanatın içe içe olduğu organizasyonda, sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının stantları 5 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Festival boyunca her akşam sanatçılar sahne alacak.