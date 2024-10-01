Düğün Konvoyuna 20 Bin Lira Ceza

Güncel

Arnavutköy'de, düğün konvoyu yaparak trafiği engellediği belirlenen 7 sürücüye 20 bin 10 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün sivil trafik ekipleri, Taşoluk İzzet Begoviç Caddesi'nde düğün konvoyu sırasında bazı kişilerin trafiği engellemesine yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Araç plaklarından kimlikleri belirlenen sürücüler E.T, O.A, E.Ç, E.B, Y.Ç, M.Ç. ve S.A. yakalandı.

Sürücülerden E.T, O.A, E.Ç, E.B, Y.Ç. ve M.Ç'nin her birine "diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç sürmek" maddesinden 690 lira, "saygısızca araç kullanmak" maddesinden 690 lira, "konvoy yapmak" maddesinden 690 lira, "taşıt yolu üzerinde yasak olduğu yerlerde duraklamak" maddesinden 690 lira ceza verildi.

Sürücü S.A'ya, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç sürdüğü, saygısızca araç kullandığı, konvoy yaptığı, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde durakladığı, ses cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullandığı gerekçesiyle toplam 3 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

Yaya olarak trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan İ.A ve E.Ç.'ye ise "trafiği engelleyecek veya trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" maddesinden her birine 690 lira ceza kesildi.

Ayrıca 7 sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.