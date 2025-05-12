Bahçelievler'de, düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 7 bin 962 lira para cezası verildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında, 26 Nisan'da, Mahmutbey Caddesi'nde düğün konvoyu yapılarak, trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne ilişkin sosyal medyada çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.
Çalışmada, 34 GOG 025 plakalı aracın sürücüsü T.K. yakalandı.
Sürücüye, "APP plaka" ve "cam filmi" kullandığı, taşıt yolu üzerinde durakladığı, yayaların taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle toplam 7 bin 962 lira para cezası kesildi.
Ayrıca sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Düğün Konvoyuna Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?