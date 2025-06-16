Düğün Konvoyunda Motosiklet Kazası

BARTIN'da düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuklardan birine, motosiklet çarptı. O anlar, konvoyu havadan görüntüleyen dron kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuklardan birine, karşı şeride geçmek istediği sırada, motosiklet çarptı. Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza düğün konvoyunu havadan görüntüleyen dronun kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.