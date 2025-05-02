Bir ilimizde düğünde takılan altın miktarına kısıtlama getirildi - Son Dakika
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Bir ilimizde düğünde takılan altın miktarına kısıtlama getirildi

Bir ilimizde düğünde takılan altın miktarına kısıtlama getirildi

Afyonkarahisar'ın Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz beldelerinde düğün maliyetlerinin azaltılması amacıyla belediye meclisleri tarafından tavsiye niteliğinde kararlar alındı. Bu kapsamda 3 gün yapılan düğünler 1 güne düşürüldü. Geline takılacak altınlar 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpeyle sınırlandırıldı. Gelin ve damada gereksiz ayakkabı ve kıyafet alınması yasaklandı.

02.05.2025 12:04
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Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde "2025 Aile Yılı" kapsamında düğünler konusunda il genelindeki yerel yöneticiler ile muhtarların katıldığı toplantı yapıldı. Toplantı sonrası ve vatandaşların talepleri sonucunda Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz belde belediye başkanlıklarının encümenleri, düğünlerin ailelere çok ağır masraflar oluşturduğu gerekçesiyle tavsiye kararları aldı.

DAMAT VE GELİNE GEREKSİZ AYAKKABI VE KIYAFET ALINMAYACAK

Üç belediyenin aldığı kararda, "Düğünlerde geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak. Damat ve geline gereksiz ayakkabı ve kıyafet alınmayacak. 'Dürü' adı altında hediye dağıtılmayacak. Hamam organizasyonları olmayacak. Düğün süresi, 3 günden 1 güne indirilecek. Misafirlere yemek bir gün ikram edilecek. Misafirlere alkollü içecekler verilmeyecek. Havaya silahla ateş edilmeyecek." maddeleri yer aldı. Kararlar, belediyeler tarafından vatandaşlara duyuruldu.

Bir ilimizde düğünde takılan altın miktarına kısıtlama getirildi

"ASKER EĞLENCESİ İÇİN BİLE KREDİ ÇEKENLER OLUYORDU"

Çayırbağ Belediye Başkanı Ender Kiraz, encümen üyeleriyle düğün ve asker eğlenceleri konusunda aldıkları yeni tavsiye kararları sonrası belde halkından olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Düğün yapacak ailelerin takı ve gereksiz adetlerin oluşturduğu masraflar konusunda çok zorlandıklarını vurgulayan Kiraz, şöyle konuştu:

"Maddi anlamda bazı vatandaşlar birbirlerini düşünmüyor. Asker eğlencesi için bile kredi çekenler oluyordu. Takıların alımı noktasında zorluklar çıkıyordu. Bunu herkes biliyor. Biz de bunu en cüzi noktaya çekmeye çalıştık. Aldığımız bütün kararlar, masrafların en az olmasına yöneliktir. Aldığımız bu tavsiye kararlarının bütün belediyelere örnek olacağını düşünüyoruz"

Bir ilimizde düğünde takılan altın miktarına kısıtlama getirildi

"KINA GECESİ, HAMAM ETKİNLİĞİNİ KALDIRDIK"

Sülümenli Belediye Başkanı Hüseyin Varol, beldede önemli bir konuya el attıklarını ifade ederek, "Önceden düğünler 3 gün sürdüğü için yemek masrafı sadece 500 bin TL'ye mal oluyordu ama biz bunu 100 bin TL'ye kadar düşürdük. Kına gecesi, hamam etkinliğini kaldırdık. Bir hamama neredeyse 300 kişi gidiliyordu. Bunları kaldırdık ve sıfır maliyete düşürdük. Eskiden düğün daha doğrusu evlenme neredeyse 4 milyona mal oluyordu ama bizim başlattığımız proje ile 1 milyon 500 bin TL'ye kadar masrafları düşürdük" dedi.

YENİ EVLENEN ÇİFT KARARDAN MEMNUN

Yeni evlenen Emre Tıkır, önceden 3 gün süren düğün geleneğinin bir günde tamamlanmasından ve yaptıkları az masraftan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Gelin Büşra Tıkır ise mehir olarak eskiden 8-10 bilezik takıldığını belirterek, kendisinin fazla bir şey istemediğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bir ilimizde düğünde takılan altın miktarına kısıtlama getirildi - Son Dakika

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