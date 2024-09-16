Düğün Salonuna Patlayıcı Atıldı

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Eyüpsultan'da otomobil ve motosikletle geldikleri düğün salonu önüne patlayıcı madde atan şüpheliler, havaya ateş açtıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'nde bulunan iki katlı düğün salonunun boş olan alt katındaki girişine kimliği belirsiz şüpheliler tarafından patlayıcı madde atıldı. Şüpheliler daha sonra silahla havaya ateş açarak olay yerinden uzaklaştı.

Patlama sesi duyulması üzerine üst katta düğüne katılan davetliler arasında panik yaşandı.

Polis, olay yerinde herhangi bir hasara yol açmayan patlamaya ilişkin inceleme başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

Zanlıların olay yerine geldiği ve kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında şüphelilerin motosiklet ve otomobille olay yerine gelmeleri görülüyor.