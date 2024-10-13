Düğünde Havaya Ateş Açan Zanlı Tutuklandı

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Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açması sonucu amcasının oğlunun ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Erişler Sokak'ta yapılan düğüne katılan M.İ. (39), tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Bu esnada tutukluk yapan silahı kurcalayan M.İ, tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan amcasının oğlu S.İ'yi (37) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan S.İ, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastane morgundan alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirilen S.İ'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.