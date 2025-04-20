Düğünde Sigara İçiren Anneye Adli Kontrol

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki düğünde sigara içirilen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alan 3 yaşındaki çocuğun annesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Emek Mahallesi'nde düğün merasimi esnasında bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içmesine ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alınan anne S.B. emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesine getirilen S.B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan savcılığın sigara içirilen çocuğun durumuyla ilgili karar vermek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden rapor talep ettiği öğrenildi.