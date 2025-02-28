Dulkadiroğlu Ayağa Kalkıyor

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Dulkadiroğlu yeniden ayağa kalkıyor

İlçede şu ana kadar 4 bin 171 konut tamamlanırken, 12 bin 108 konutun yapımı ise devam ediyor

Kaymakam Aytemur: "Önümüzdeki yıl, tamamen ayağa kalkmış, yaşanabilir ve estetik bir Maraş'ı hep birlikte göreceğiz"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle tarihi ve kültürel kimliğiyle öne çıkan Dulkadiroğlu ilçesinde konut, eğitim, ticaret ve ibadethane alanlarında önemli projeler hayata geçiriliyor.

Kaymakam Aytemur, Kahramanmaraş'ın hızla toparlanma sürecine girdiğini belirterek, devletin güçlü desteği ve vatandaşların sabrı sayesinde şehrin büyük bir değişim yaşadığını vurguladı. Depremin izlerini silmenin ötesinde, Maraş'ın kimliğini koruyarak, estetik, zarif ve güvenli bir şekilde yeniden inşa ettiklerini dile getirdi.

'Deprem konutları ve barınma sorunu'

Kaymakam Aytemur, barınma sorununun çözümü için devletin gece gündüz çalıştığını belirterek, "Bütün hepsini hesap ettiğimizde, toplam 14.292 bağımsız bölümün yapımı devam etmektedir. Şu ana kadar tamamlanan toplam konut sayısı 4.171'dir. Yapımı devam eden 12.108 konut bulunuyor. Bunların 1.656'sı kırsalda, 10.452'si ise şehir merkezinde yer alıyor. Ayrıca, yapımı süren 2.184 bağımsız ofis ve dükkan bulunuyor. Önümüzdeki yıl bu zamanlarda barınma sorununun tamamen çözülmesini planlıyoruz. Çalışmalar 7/24 devam ediyor, firmalar ve devletimiz gece gündüz sahada. Biz burada büyük ölçekli bir yıkıma böyle bir hızla cevap verebilen bir devletimiz olduğu için çok şanslıyız" dedi.

'Eğitim ve ibadethane yatırımları'

Deprem sonrası eğitim ve ibadet altyapısının hızla yenilendiğini belirten Kaymakam Aytemur, "Eğitim yatırımlarımız çerçevesinde sadece Dulkadiroğlu bölgesinde 13 okul ve 1 öğretmenevi tamamlandı. Bunların yanı sıra, depremde yıkılan 89 camimizin 19'u tescilli kültür varlığıydı. Bu camilerin restorasyon süreci devam ediyor. Şu ana kadar 14 camimizi tamamladık ve bunlardan birinin açılışını gerçekleştirdik. Yapım süreci hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu.

'Daha güçlü bir Maraş inşa ediyoruz'

Dulkadiroğlu'nun Maraş'ın tarihi kimliği açısından önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Aytemur, "Maraş'ı yalnızca depremin izlerini silmek için değil, kimliğini koruyarak, bu zamanın ruhuna uygun, modern ve güvenli bir şehir olarak yeniden inşa ediyoruz. Önümüzdeki yıl, tamamen ayağa kalkmış, yaşanabilir ve estetik bir Maraş'ı hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımıza sabırları ve devletimize destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Aytemur, bölgedeki konut, eğitim ve ibadethane projelerinin planlanan süre içinde tamamlanacağını ve Kahramanmaraş'ın her açıdan daha güçlü bir şehir olarak yeniden yükseleceğini ifade etti.