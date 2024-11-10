Dumanlı Yaylası'nda Atatürk Anısına Uçuş - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dumanlı Yaylası'nda Atatürk Anısına Uçuş

Dumanlı Yaylası\'nda Atatürk Anısına Uçuş

Yamaç paraşütü sporcuları, Atatürk'ün anısına Dumanlı Yaylası'nda uçuş yaptı.

10.11.2024 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde yamaç paraşütü sporcuları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına bin 800 rakımlı Dumanlı Yaylası'nda uçuş yaptı.

Fotoğraf ve doğaseverlerin özellikle sonbaharda ziyaret ettiği bin 800 metre rakımlı Dumanlı Yaylası'na gelen yamaç paraşütü sporcuları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına uçuş yaptı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Fevzi Turan Alçı, yaylanın yamaç paraşütü için önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Alçı, bölgenin sadece rüzgar açısından değil görsel olarak da sporcuların ilgisini çektiğini anlatarak, "Bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anısına uçuş yaptık. Burası birçok yerdeki kalkış alanını kıskandıracak bir yer olabilir. Şu an özellikle bölgemizdeki sporcuların ilgisi oldukça fazla. Buraya ufacık bir bakım yapılırsa tüm Türkiye'den buraya uçuş için gelineceğine inanıyorum" diye konuştu.

MUHTEŞEM MANZARA

Milli Takım sporcusu Ersoy Aksoy da "Dumanlı Yaylası'na birkaç yıldır geliyorum. Burası hem doğasıyla hem şehriyle çok güzel bir memleket. Yetkililer buraya hizmet ederse ulusal çapta bir uçuş sahası olacağını düşünüyorum. Havalandığınızda karşınıza önce Harun Reşit Kalesi geliyor. Daha sonra muhteşem görüntüsü ile Berke Barajı Gölü ve Aslantaş Barajı'nı görüyorsunuz. Mükemmel bir görüntü oluyor. Tüm paraşütçü arkadaşlarıma buraya gelip görmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ,(Osmaniye),

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Osmaniye, Güncel, Düziçi, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dumanlı Yaylası'nda Atatürk Anısına Uçuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Öcalan“ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Öcalan" açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
16:23 Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
15:53 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü’ndeki toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı
15:14 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi’nden açıklama geldi 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi
11:35 Yaban domuzları plajda kadına saldırdı Yaban domuzları plajda kadına saldırdı
11:25 Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump’ın çıplak fotoğraflarını yayınladı Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı
11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
10:49 Masterchef’te yüzü yanan Beyza’nın son hali Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın son hali
10:47 İŞKUR 1.2 Milyon Vatandaşı İşe Yerleştirdi İŞKUR 1.2 Milyon Vatandaşı İşe Yerleştirdi
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 18:07:37. #1.13#
SON DAKİKA: Dumanlı Yaylası'nda Atatürk Anısına Uçuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.