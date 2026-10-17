Dünya Astsubaylar Günü'nde Osmaniye ve Anamur'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Osmaniye ve Mersin'de Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Osmaniye Şubesi tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programda konuşan TEMAD Şube Başkanı Şenel Yıldız, astsubayların kritik görevler üstlendiklerini söyledi.

Şiir okunan programa katılanlar, türkü seslendirdi.

Mersin'in Anamur ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende de TEMAD Anamur Şube Başkanı Mehmet Kerim Akçoru, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kaymakam Kemal Duru, Dünya Astsubaylar Günü'nde bir araya gelmenin aynı zamanda "vefa buluşması" anlamına geldiğini belirtti.

Akçoru da astsubaylığın ömür boyu taşınan şeref, sadakat ve fedakarlık meşalesi olduğunu dile getirdi.