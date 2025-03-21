Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özel Etkinlikler - Son Dakika
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Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özel Etkinlikler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel eğitim okulu ve rehabilitasyon merkezinde etkinlikler düzenleyerek down sendromlu bireyler için farkındalık yarattı. Etkinlikte ağaç dikimi de gerçekleştirildi.

21.03.2025 15:54  Güncelleme: 17:21
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlikler düzenledi. Program çerçevesinde Orman Haftası dolayısıyla hatıra ağaç dikimi de gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, öğrenciler, aileleri, eğitimciler, STK ve kurum temsilcilerinin katılım sağladığı farkındalık etkinliğinde down sendromlu çocuklar eğlence dolu bir gün geçirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte ağaç diktiler

Film gösterimi ve Antalya Tatarlar Derneği üyelerinin hazırladığı konserin ardından sahne alan down sendromlu çocuklar şiir dinletisi ve sahne gösterileri sergiledi. Aileleriyle birlikte palyaço, müzik, dans, spor ve atölye etkinlikleriyle keyifli bir gün geçiren öğrenciler,  farkındalık gününe destek olmak amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi. Öğrenciler, özel eğitim merkezi bahçesine narenciye, defne ve çam ağaçları dikti.

"Onlarında burada bir hatıra bırakmasını istedik"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğuna dikkat çekerek, "Down sendromlu bireylerimiz sevgiye ihtiyaçları olduğunu, desteklenmeleri gerektiğini bugün burada bir kez daha vurguladık. Farkındalık oluşturan güzel bir etkinlik oldu. 21 Mart Orman Haftası olması nedeniyle çocuklarımızla ağaç dikimi de gerçekleştirdik. Onlarında burada bir hatıra bırakmasını istedik. Tüm engelli bireylerimize yönelik bu kapsamlı tesisimizde eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarımız var ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

"Farkındalık oluşturulması son derece önemli"

Etkinliğe katılan öğrenci velisi Nur Fatma Macit ise "Böylesi bir etkinlikten dolayı çok mutlu olduk. Oğlum gibi down sendromlu bireylere farkındalık oluşturulması son derece önemli. Engellilerimizin her zaman anılması ve korunması gerektiğini düşünüyorum.  Böyle bir kuruluşun olmasından, böyle aktivitelerden dolayı çok memnunuz başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özel Etkinlikler - Son Dakika

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