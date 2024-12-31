Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Alanya Belediyesi'ne Ziyaret

Güncel

(ANTALYA) - Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i makamında ziyaret etti. Doğup büyüdüğü Alanya'da olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Razgatlıoğlu, "İnşallah 2025 yılında da dünya şampiyonluğunu elde edersek benim için çok güzel bir şey olacak" dedi.

Motor sporlarında dünya şampiyonu olarak adını duyuran milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Başkan Özçelik'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Özçelik, simgesel olarak şehrin anahtarını ve milli sporcunun dünya basınında gündem olan motosikletin üzerinde çekilen fotoğrafını tablo olarak kendisine hediye etti.

Dünya şampiyonunu ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını kaydeden Tarık Özçelik, "Ülkemizin ve Alanya'mızın gururu Toprak kardeşimiz dünya şampiyonluğundan sonra Alanya'ya geldi. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Alanya'mızı en iyi şekilde temsil ettiği ve manevi anlamda bizleri gururlandırdığı için şehrimizin manevi temsilcisi olarak kendisine şehrimizin anahtarını verdik. Bu vesileyle tüm ulusumuzun ve Alanyalı halkımızın 2025 yılını mutlu, huzurlu, güvenli, sağlıklı geçirmesini diliyorum. 2024 yılındaki gibi sıkıntılı problemli günler felaket günleri yaşanmasın. Hepimizin dileği mutlu ve sağlıklı olmak" diye konuştu.

Toprak Razgatlıoğlu ise şunları söyledi:

"2024 yılını güzel geçirdim. Dünya şampiyonluğunu tekrar elde ettik. Zorlu bir yıldı. Dünya şampiyonluğu için çok fazla çalıştık. İstiklal Marşı'nı okutmak, Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak inanılmaz bir duygu. Bu yüzden çok mutluyum. 2025 yılı herkes için mutlu sağlıklı ve hayallerine ulaştığı bir yıl olur inşallah. Gerçekten sporcuların büyük hayali var. Sezona büyük hayallerle başlıyorlar. O yüzden istedikleri yolda yürürler ve hayallerine ulaşırlar. Başkanıma teşekkür ediyorum. Önemli ve özel bir hediye verdiler. Çok mutluyum, doğup büyüdüğüm şehrin bana sahip çıkması inanılmaz bir duygu. Bana verilen önemli hediyeyi her zaman koruyacağımı ve en iyi yerde sergileyeceğime söz veriyorum. İnşallah 2025 yılında da dünya şampiyonluğunu elde edersek benim için çok güzel bir şey olacak. Herkesin istediği bir yıl olur."