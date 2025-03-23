Dünya Su Günü'nde Deniz Temizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Su Günü'nde Deniz Temizliği

Gençler, Akdeniz'de su kirliliğine dikkat çekmek için temizlik etkinliği düzenledi.

23.03.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Su Günü'nde bir damla umut için daldılar, torbalar dolusu çöp çıkardılar

Suyun altından çıkanlar şaşırttı: Gençler, Dünya Su Günü'nde Akdeniz için daldı

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: " Marmara'yı kaybettik, Akdeniz'i kaybetmeyelim"

"Denizler bizim çöplüğümüz oldu"

ANTALYA - 22 Mart Dünya Su Günü'nde suyun insan eliyle kirletildiğine dikkat çekmek için Konyaaltı'nda çevre temizliği yapan öğrencilere destek veren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizlerin alarm verdiğini söyledi. Gökoğlu, "Denizler bizim çöplüğümüz oldu. Marmara'yı kaybettik, Akdeniz'i kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında toplumsal farkındalık sağlayacak bir etkinliğe imza attı. Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu eşliğinde düzenlenen etkinlikte, Konyaaltı Plajı'nın ana su kaynaklarından biri olan "Arapsuyu 1" bölgesinde karada ve deniz altında temizlik çalışması yapıldı. Genç dalgıçlar, hem doğrudan suya karışan çöpleri hem de su kenarındaki atıkları tek tek elleriyle toplayarak çevre bilinci konusunda örnek oldu.

Etkinliğe katılan öğrenciler, sabah saatlerinde dalış ekipmanlarını kuşanarak Arapsuyu 1 kaynağında çalışma başlattı. Plastik atıklar, pet şişeler, poşetler, ambalaj kalıntıları ve sünger parçaları gibi çok sayıda çöp sudan çıkarıldı. Karada ise ellerine poşetleri alan gönüllüler, çevreye gelişigüzel atılmış çöpleri topladı.

"Su pırıl pırıl akıyor, ama biz kirletiyoruz"

Etkinlik sırasında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su kaynaklarının geldiği kritik noktaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz su kaynaklarımızın neredeyse yüzde 80-90'ını kaybettik, sürekli kirleniyor. Özellikle plastik kirliliği had safhada. Su pırıl pırıl akıyor ama insanlar çöplerini bu su kaynağının içine ya da çevresine atıyor. Zihinde şöyle bir düşünce var: 'Akar su alır götürür'. Ama nereye götürüyor? Denizlere. Denizler bizim çöplüğümüz oldu."

Gökoğlu, Marmara Denizi'nin Türkiye'yi doyurabilecek potansiyele sahipken yok oluşa sürüklendiğini vurgulayarak Akdeniz için uyarıda bulundu: "Marmara'yı Kaybettik diye söylüyoruz. Akdeniz'i kaybetmeyelim, Ege'yi kaybetmeyelim. Marmara ağır ağır can çekişiyor. Ölüyor Marmara. Karadeniz başka ülkelerden gelen kirlilikten nasibini alıyor. Akdeniz'de ise bu tür kaynaklardan boşalan sular kirleniyor, Akdeniz en çok kirlenen denizlerden bir tanesi. Allah'tan Antalya bölgesinde büyük sanayiler yok ama yine de dikkat etmezsek Akdeniz de bu felakete uğrayacak. Denizlere akan su kaynaklarını temiz tuttuğumuz zaman denizlerimiz tertemiz olur."

"Bu yüzyılın belası: Plastik kirliliği"

Plastik atıkların sucul yaşamı tehdit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, besin zincirinin en alt halkasından en üstteki canlılara kadar plastiğin etkisine dikkat çekti. Gökoğlu, "Planktonundan tutun, kaplumbağalar, balıklar, kuşlar, foklar bu kirlilikten nasibini alıyor. Her canlı plastiği yutuyor. Plastik kirliliği bu yüzyılın belası" dedi.

"Çöp poşetleriyle çıktığımızda insanlar şaşırıyor"

Sualtı Topluluğu Başkanı Musa Deniz Oruç, gerçekleştirdikleri her dalışta denizin dibinde aynı manzarayla karşılaştıklarını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: "Sürekli pet şişeler, poşetler, plastik atıklar çıkarıyoruz. Artık alıştık. Ama dalıştan çıktığımızda elimizde çöp poşetlerini gören sahildeki insanlar şaşırıyor. Amacımız bu şaşkınlığı bir farkındalığa dönüştürmek."

"Pet şişe atıkları denizin altını kaplamış durumda"

Etkinliğe katılan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Hatice Eraslan ise sualtı kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi. Eraslan, "Denizin altında çok fazla atık var. Özellikle pet şişeler ağırlıkta. Biz topluluk olarak sık sık bu tür temizlikler yapıyoruz. Bugün de 22 Mart Dünya Su Günü'nün anlamına uygun olarak böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mehmet Gökoğlu, Dünya Su Günü, Konyaaltı, Akdeniz, Antalya, Güncel, Sağlık, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Su Günü'nde Deniz Temizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:40 Rize’de İmamoğlu’na destek yürüyüşünde arbede Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:15:37. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya Su Günü'nde Deniz Temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement