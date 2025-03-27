Dünya Tiyatro Günü'nde Devlet Tiyatroları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Dünya Tiyatro Günü'nde Devlet Tiyatroları Rekor Kırdı

Bakan Ersoy, Devlet Tiyatroları'nın 2023-2024 sezonunda 2.1 milyon seyirciye ulaştığını açıkladı.

27.03.2025 13:27
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(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Devlet Tiyatrolarımız 2023-2024 sezonunda 2 milyon 149 bin 361 seyirciye ulaştı. 224 yerli ve yabancı oyun sahneledi. 737 turneyle Türkiye'yi dolaştı. 'Kamyon Tiyatro' ile özellikle deprem bölgelerine sanatı taşıyarak 55 il ve 80 ilçede 41 bin 848 seyirciyle buluştuk" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı. Ersoy'un paylaşımı şöyle:

"Sanatın gücüyle sahnede tarih yazıyoruz! Sahneye koyduğu seçkin oyunlar, ulusal ve uluslararası prestijli festivaller, yenilikçi yaklaşımlarla Devlet Tiyatroları yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sahneler de rekora koşuyor. Devlet Tiyatrolarımız 2023-2024 sezonunda: 2 milyon 149 bin 361 seyirciye ulaştı. 224 yerli ve yabancı oyun sahneledi. 737 turneyle Türkiye'yi dolaştı. 'Hiçbir Yeri Unutmadık' dedik ve sahnesi olmayan ilçelere, köylere ulaştık. 'Kamyon Tiyatro' ile özellikle deprem bölgelerine sanatı taşıyarak 55 il ve 80 ilçede 41 bin 848 seyirciyle buluştuk.

2Yüzyıllık Destan-Ateş, Savaş, Bayrak' üçlemesi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına damgasını vurdu. 63 temsilde 31 bin 255 seyirciyi büyüleyen bu destansı yapıt, Türkiye Kültür Yolu Festivallerimizde de büyük ilgi gördü. Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştiren 40 farklı oyunla 257 bin 146 seyirciye ulaştık. 'Filozof Çocuklar Projesi' ile 3-6 yaş arası miniklere özel temsiller düzenleyerek felsefi düşünce yapılarının gelişimine katkı sağladık. ve sanatın ışığında yürümeye devam ediyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, sahnenin büyüsüne emek veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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