Duo Blanc & Noir Simply Classic Konseri İzmir\'de Büyüledi

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan Duo Blanc & Noir Simply Classic konseri ilgi gördü.

Piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'den oluşan Duo Blanc & Noir, Simply Classic konseriyle dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Klasik müzik dünyasının en yalın ve en çok sevilen eserlerini zarafetle yorumlayan ikili, performanslarıyla dinleyicilere yoğun hayat temposunda sakinleşme fırsatı verdi. Blanca & Noir, sahneye yansıttıkları büyüleyici enerjileriyle dinleyiciden bolca alkış aldı.