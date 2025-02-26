Dürrenmatt'ın 'Beşinci Frank'ı Bursa'da - Son Dakika
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Dürrenmatt'ın 'Beşinci Frank'ı Bursa'da

Friedrich Dürrenmatt'ın 'Beşinci Frank' adlı oyunu Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi.

26.02.2025 05:16
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İsviçreli oyun yazarı ve ressam Friedrich Dürrenmatt'ın kaleme aldığı "Beşinci Frank" adlı tiyatro oyunu Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu Tayfun Güneyer yönetti.

Serdar Seçkin, Serap Uluyol Karanfilci, Demet Oran, Acan Ağır Aksoy, Cenk Turan, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Gizem Çakmak, Belgin Bilgin, Ali Bircan Teke, Efecan Baştürk, Emre Yaşa, Zeynep Yılmaz, Fatih Kasap, Serkan Çetinkaya, Cengiz Bodur, Orhan Ergün ve Nilay Çalamak rol aldığı oyunun dekor tasarımını Mustafa Mahdum, kostüm tasarımını Melahat Esra Selah, ışık tasarımını ise Sinan Mahçup üstlendi.

Gecenin sonunda seyirciyi selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dürrenmatt'ın 'Beşinci Frank'ı Bursa'da - Son Dakika

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