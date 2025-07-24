Duru Pakarda cinayeti: Yargılama başladı

Edirne'de, 15 yaşındaki Duru Pakarda'yı tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılanan sanık K.C.A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Pakarda'nın ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Kapalı gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı 16 Ekim 2025'e erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan avukat Süleyman Eren, olayın planlı cinayet olduğunu öne sürdü.

Yargılamanın süreceğini belirten Eren, "Dosyanın ilk günden bugüne geldiği nokta kısmen tatmin edici nitelikte. Çünkü kızımızı kaybetmenin yanı sıra içimizi acıtan bir nokta, bu olayın taksirle, yani istemeden olduğuna yönelik bir savunma vardı. Sanki kazayla öldürülmüş gibi. Gerek soruşturma aşamasında savcımızın gayretleri gerek bizim çabalarımız sonuç bulmaya başladı ve bu dava kasten adam öldürme suçundan açıldı." dedi.

Duru'nun annesi Sıla Pakarda ise kızını kaybetmeni üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Böyle olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep eden Pakarda, "Devletimden adalet istiyorum, kadınların ve çocukların yanında olsunlar. Kızım çok özgüvenliydi, çok cesaretliydi. Ben ona çok güveniyordum, gece geç saatte dışarıdaydı. Yanlışı yoktu. Arkadaşlarına sahip çıkardı onları evlerine götürürdü. Ben öyle bir evlat yetiştirdim. Ben evladımla da gurur duyuyorum." diye konuştu.

Babası Cem Pakarda da olayın bir kaza değil cinayet olduğunu savundu ve suçluların gerekli cezayı almasını istediklerini kaydetti.

Olay

Fatih Mahallesi'ndeki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde, 17 Ağustos 2024'te zanlı K.C.A'nın yanında getirdiği tabancayı arkadaşlarına gösterdiği sırada silahın ateş aldığı iddia edilmiş, Duru Pakarda yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Pakarda, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, K.C.A. olay sonrası silahla yakalanıp tutuklanmıştı.