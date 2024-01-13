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DÜSOF tarafından Sinekli Yaylası'nda kar safarisi düzenlendi - Son Dakika
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DÜSOF tarafından Sinekli Yaylası'nda kar safarisi düzenlendi

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Sinekli Yaylası'nda 'kar safarisi' etkinliği düzenlendi. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden kulüplerin katıldığı etkinlikte, off-road tutkunları adrenalin dolu anlar yaşadı. DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, her hafta düzenledikleri etkinliklerin karın ayrı bir heyecan kattığını belirtti.

DÜSOF tarafından Sinekli Yaylası\'nda kar safarisi düzenlendi
13.01.2024 - 14:07,  Güncelleme: 14:08
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Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı yaylada "kar safarisi" düzenlendi.

Kaynaşlı ilçesindeki 1450 rakımlı Sinekli Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden kulüpler katıldı.

Yaklaşık 50 araçla yaylalara çıkan off-road tutkunları, adrenalin dolu anlar yaşadı.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, yaptığı açıklamada, doğayı sevdiklerini belirterek, her hafta etkinlik yaptıklarını ve karın ayrı bir heyecan kattığını söyledi.

Kaynak: AA
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