Düsseldorf ve Köln Havaalanlarında Grev Başladı - Son Dakika
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Düsseldorf ve Köln Havaalanlarında Grev Başladı

Ver.di sendikasının çağrısıyla Düsseldorf ve Köln havaalanlarında grev nedeniyle uçuşlar aksadı.

23.02.2025 21:41
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- Almanya'nın Düsseldorf ve Köln havaalanlarında grev nedeniyle uçuşlar aksadı

KÖLN - Almanya'nın önemli havalimanlarından Düsseldorf Uluslararası Havalimanı ve Köln Bonn Havalimanı çalışanları, Ver.di sendikasının çağrısıyla bu akşamdan itibaren uyarı grevi gerçekleştiriyor. Söz konusu havaalanlarında grev nedeniyle uçuşlarda aksama yaşandı.

Almanya'nın önemli havalimanlarından Düsseldorf Uluslararası Havalimanı ve Köln Bonn Havalimanı'nda Ver.di sendikasının çağrısıyla bu akşamdan itibaren 24 saat sürmesi beklenen uyarı grevi başladı. Sendika, grevin yolcu uçuşları üzerinde "ciddi etkiler" oluşturacağını bildirirken, iki havalimanında planlanan uçuşların büyük bir kısmı iptal edildi.

Ver.di sendikası, 2,5 milyondan fazla çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 18 Şubat'ta sonuçsuz kalması üzerine birçok alanda uyarı grevleri gerçekleştirmesinin ardından son olarak havaalanı çalışanlarını uyarı grevine çağırmıştı. Ver.di sendikası, kamu çalışanları adına yüzde 8 maaş artışı ya da en az 350 euro aylık zam talep ediyor.

Köln Bonn Havalimanı'nda son durum

Köln Bonn Havalimanı'nda uçakların yükleme ve boşaltma işlemlerinden sorumlu çalışanlar, check-in görevlileri ve uçak yönlendirme ekipleri greve katılacak. Grev süresince havalimanında 90 uçuş planlanmıştı, ancak havalimanı yetkilileri "Uçuş operasyonlarında ciddi aksamalar bekleniyor" açıklamasını yaptı. Havalimanının web sitesindeki bilgilere göre, yaklaşık 50 uçuş iptal edildi veya grevden etkilenmeyen diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Grev süresince Düsseldorf Uluslararası Havalimanı'nda ise 270 uçuş planlanmıştı, ancak havalimanının web sitesindeki bilgilere göre yaklaşık 90 uçuş iptal edildi.

Yolcular tazminat hakkına sahip

Grev nedeniyle uçuşları iptal olan veya geciken yolcular, havayolu şirketlerinden ücretsiz yeniden rezervasyon veya iade talep edebiliyor. AB yönetmeliklerine göre, uçuşu iptal edilen yolcular tazminat hakkına da sahip olabiliyor. Yolcuların uçuş durumları hakkında bilgi almak için havayolu şirketleri veya seyahat acenteleriyle iletişime geçmeleri öneriliyor.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Sendika, Almanya, Ulaşım, Güncel, Köln, Son Dakika

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