Düzce Akçakoca\'da dalgalar 4 metreye yaklaşıp dalgakıranları aştı, balıkçılar önlem aldı

Düzce Akçakoca'da dalgalar 4 metreye yaklaşıp dalgakıranları aştı, balıkçılar önlem aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'ye bağlı Akçakoca'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan bazı balıkçılar limandaki teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Şiddetli rüzgarda boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılardan bazıları, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Kaynak: AA
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