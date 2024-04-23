Düzce'de belediye meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce'de belediye meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi

Düzce\'de belediye meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi

Düzce'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından belediye meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün yönettiği oturumda, yerel seçim sonuçları değerlendirildi ve Düzce'nin geleceği için birlikte çalışma vurgusu yapıldı.

23.04.2024 11:13
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Düzce'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından belediye meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün yönettiği ilk oturum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Özlü, mecliste yaptığı konuşmada yerel seçim sonuçlarını hem kendisi hem de partisi adına bir güvenoyu olarak değerlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da bu güvene layık olabilmek için elimden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğim.

Huzurlarınızda tüm belediye meclis üyelerimize ve ekip arkadaşlarıma yoğun çalışmalarından, bana olan desteklerinden ve Düzce'ye ilişkin çabalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Artık 31 Mart seçimleri geride kaldı. Şimdi yeniden Düzce'miz için gecemizi gündüzümüze katarak çalışma, üretme ve şehrimize katkıda bulunma zamanıdır."

Düzce'nin geleceğini birlikte inşa etmek için çaba göstereceklerini vurgulayarak, "Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya aynı pencereden bakmayabiliriz, rekabet ediyor olabiliriz. Tüm bunlar son derece doğaldır. Böyle de olması gerekir. Tüm düşünce ve görüş farklılıklarımıza rağmen bizleri aynı çatı altında ve aynı amaç etrafında buluşturan şey Düzce'dir, Düzce'nin yarınlarıdır ve hemşehrilerimizin mutluluğudur. Hepimiz seçilerek buraya geldik. Bu yüzden hepimiz aynı sorumluluk ve görev bilinciyle hareket etmek, öncelikle Düzce'mizi düşünmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Faruk Özlü, Düzce, Politika, Güncel, Son Dakika

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