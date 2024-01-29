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Düzce'de 24 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Düzce'de 24 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Düzce'de gece boyunca etkili olan kar yağışı sonucunda 24 köy yolunun ulaşımı engellendi. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 49 köy yolunun ulaşımı sağlandı. Ancak hala bazı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor. Sahada 26 iş makinası ve 52 personel görev yapıyor.

Düzce\'de 24 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
29.01.2024 - 23:50,
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Düzce'de 24 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

DÜZCE - Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce'nin yüksek köylerinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de kar yağışı köy yollarını kapadı. Düzce'de gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında 73 köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel idaresi ekipleri tarafından sabahın erken saatlerin de başlayan çalışma ile birlikte 49 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kapılı olan Cumayeri ilçesine bağlı; Esentepe, Harmankaya, Büyükmelen, Kızılüzüm ve Ordulu Karadere. Gölyaka ilçesine bağlı; Saçmalıpınar, Bakacak ve Güzeldere.

Gümüşova ilçesine bağlı; Dededüzü ve Pazarcık. Yığılca ilçesine bağlı; Yayalatepe, Mengen, Redifler, Bekirler, Gelenöz, Kırık, Geriş, Yeniyer, Dibektaş, Tuğrul, Çukurören, Kocaatman, Hacıyeri ve Asar köylerinin yolunun ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Sahada 26 iş makinası ile 52 personel görev yapıyor.

Kaynak: İHA
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