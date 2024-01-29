Düzce'de 24 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

DÜZCE - Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce'nin yüksek köylerinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de kar yağışı köy yollarını kapadı. Düzce'de gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında 73 köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel idaresi ekipleri tarafından sabahın erken saatlerin de başlayan çalışma ile birlikte 49 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kapılı olan Cumayeri ilçesine bağlı; Esentepe, Harmankaya, Büyükmelen, Kızılüzüm ve Ordulu Karadere. Gölyaka ilçesine bağlı; Saçmalıpınar, Bakacak ve Güzeldere.

Gümüşova ilçesine bağlı; Dededüzü ve Pazarcık. Yığılca ilçesine bağlı; Yayalatepe, Mengen, Redifler, Bekirler, Gelenöz, Kırık, Geriş, Yeniyer, Dibektaş, Tuğrul, Çukurören, Kocaatman, Hacıyeri ve Asar köylerinin yolunun ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Sahada 26 iş makinası ile 52 personel görev yapıyor.