Düzce'de hayırsever iş insanı Şaban Kılıç'ın desteğiyle yapımı tamamlanan Acil Çağrı İstasyonu hizmete alındı.
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezine bağlı hizmet verecek Acil Çağrı İstasyonu, Şıralık Mahallesi'nde kuruldu.
İki ambulans ve bir UMKE aracıyla hizmet verecek istasyon, kentteki ambulans ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.
Açılışa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Acil Çağrı İstasyonu Açıldı - Son Dakika
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