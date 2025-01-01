Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde Y.G. idaresindeki 34 YJ 6211 plakalı panelvan, Çoban mevkisinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Kazada sürücü Y.G. yaralandı.
Sürücü Y.G'nin yapılan kontrolünde 1.29 promil alkollü olduğu belirlendi.
Y.G, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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