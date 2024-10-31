Düzce'de Antik Tiyatroda Önemli Buluntular - Son Dakika
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Düzce'de Antik Tiyatroda Önemli Buluntular

Düzce\'de Antik Tiyatroda Önemli Buluntular

Düzce'deki Konuralp Antik Tiyatrosu'nda altyapı sistemi ve Bizans dönemine ait kilise kalıntısı bulundu.

31.10.2024 11:45
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DÜZCE'de Konuralp Antik Tiyatrosu'nda sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında pişmiş topraktan yapılmış borulardan oluşan altyapı sistemi ile kilise kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Düzce'deki Konuralp Antik Kenti'nin bugünlere kadar ulaşan en önemli tarihi yapısı olan antik tiyatroda sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildi. Tiyatronun sahne binasının güney tarafında genişletilerek, tiyatronun giriş güzergahları ve etrafında sürdürülen kazılarda, pişirilmiş topraktan yapılmış borulardan oluşan altyapı sistemleri gün yüzüne çıkarıldı. Kazı alanında ayrıca Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bir kilise kalıntısı da bulundu.

Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan, kazılar sırasında ortaya çıkan altyapı sisteminin, doğu-batı yönünde uzanan çok sayıda kanaldan oluştuğunun belirlendiğini belirterek, "Geniş ve kalın künkler, daha büyük kamu yapıları için. İnce künklerin ise küçük ev tipi yapılar için kullanıldığını düşünüyoruz. Tiyatronun M.S. 4'üncü yüzyılda işlevini yitirdiği göz önünde bulundurduğumuzda, künk sisteminin bu dönemde tiyatro çevresinde yeni yapılaşmalar için inşa edildiği değerlendirmesine vardık diye konuştu.

Aslan, kazı alanında Bizans dönemine ait kilise kalıntısı da bulunduğunu belirterek, "Kazı alanında ayrıca, Bizans dönemine tarihlenen bir kilise kalıntısı da bulundu. Yapının güney kısmının tahrip olduğu gözlemlenirken, doğu-batı yönünde uzanan apsisli bir kilise yapısının varlığı ortaya çıkarıldı. Çalışmalar, yapının narteks (giriş holü) bölümünde devam ederken, tiyatronun orta kısmında daha önce yapılan çalışmalarda tespit edilen su kanalının, bu alanda da devam ettiği görülüyor. Halk arasında 'Kilise suyu' olarak bilinen temiz suyun, tiyatronun yamacından gelen kaynak suyuyla bağlantılı olduğu ve tiyatronun yakınında yer alan çeşmeye aktarıldığı tespit edildi. Temiz suyun, geçmişte olduğu gibi tekrar mevcut çeşmeye bağlanması planlanıyor dedi.

Konuralp Antik Kenti'nde, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak için arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

Haber : Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Antik Tiyatroda Önemli Buluntular - Son Dakika

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