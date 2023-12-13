Düzce\'de bir haftada 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Düzce'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 4-11 Aralık tarihlerinde önleyici faaliyetler çerçevesinde çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 16 düzensiz göçmen yakalandı.
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