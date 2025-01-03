Düzce\'de Cami Yangını

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yongalık köyündeki caminin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, büyük bölümü ahşap olan cami kullanılamaz hale geldi.
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