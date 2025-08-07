DÜZCE'de bir camide elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Camide hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Aydınpınar köyü Cuma Camii'nde meydana geldi. Camide, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede camiyi sardı. Yangını görenLERİN ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, camide hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Cami Yangını Kontak Tuttu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?