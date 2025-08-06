Düzce'de yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Aydınpınar Köyü Cuma Mahallesi camisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, cami kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Düzce İl Müftüsü Osman Aydın yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Cami Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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