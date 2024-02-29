Düzce'de çiftçilere zararlılarla mücadele yöntemleri ve tarımsal destekler anlatıldı - Son Dakika
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Düzce'de çiftçilere zararlılarla mücadele yöntemleri ve tarımsal destekler anlatıldı

Düzce\'de çiftçilere zararlılarla mücadele yöntemleri ve tarımsal destekler anlatıldı

Düzce'de Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ve Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, çiftçilere kahverengi kokarca zararlısına karşı alınacak önlemler, tarımsal desteklemeler ve projeler hakkında bilgi verdi. Ziraat mühendisi Burhan Şahin ise kahverengi kokarca zararlısını tanıtarak, kontrol altına almak için alınması gereken önlemleri anlattı. Toplantıda ayrıca devlet destekli tarım sigortasının önemi ve ORKÖY projeleri de konuşuldu.

29.02.2024 13:35
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Düzce'de çiftçilere, zararlılarla mücadele yöntemleri ve tarımsal destekler ile projeler anlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ile Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, Aybaşı köyündeki üreticileri, kahverengi kokarca zararlısına karşı alınacak önlemler, tarımsal desteklemeler, TARSİM ve ORKÖY projeleri hakkında bilgilendirdi.

Ziraat mühendisi Burhan Şahin, toplantıda yaptığı sunumda, bölgeye yeni bulaşan ve 300'den fazla bitkiye zarar veren kahverengi kokarca zararlısını tanıttı. Yapılması gerekenler hakkında üreticileri bilgilendiren Şahin, zararlıyı kontrol altına almak için durgun ve aktif dönemde alınması gereken önlemlerin önemine değindi.

İl Müdürü Uzun da kahverengi kokarca zararlısının tüm dünyada ve Türkiye'de büyük verim kayıplarına neden olduğunu belirtti.

Uzun ayrıca, üreticilerin, doğal afetlerin meydana getireceği olumsuzluklardan çok fazla etkilenmemesi için devlet destekli tarım sigortasını yaptırmasının önemini vurguladı.

Yıldız da katılımcılara ORKÖY projelerinden ve ormanlık alanlarla ilgili çalışmalardan bahsetti, çiftçilerden gelen talepleri dinledi.

Toplantı sonunda üreticilerin soruları uzman teknik personeller tarafından yanıtlandı.

Kaynak: AA

Burhan Şahin, Murat Yıldız, Esra Uzun, Düzce, Çiftçilik, Tarım, Çevre, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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