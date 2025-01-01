Düzce'de Çocuklar Mutfak Atölyesinde Öğreniyor - Son Dakika
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Düzce'de Çocuklar Mutfak Atölyesinde Öğreniyor

Düzce\'de Çocuklar Mutfak Atölyesinde Öğreniyor

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, çocukların mutfakta sağlıklı besinler öğrenmesini sağlıyor.

01.01.2025 11:46
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Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, mutfak atölyesinde verilen eğitimlerle çocukların sözel-sayısal zekalarının ve ince motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra sağlıklı besinlerle tanışmalarına imkan sağlıyor.

Kentte 2018 yılında çocukların kişisel yeteneklerini ön plana çıkarmak amacıyla kurulan "Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü", ailelerden gelen yoğun talep üzerine 4 yıl sonra atölye sayıları artırılarak "Çocuk Üniversitesi"ne dönüştürüldü.

Resim, müzik, bilişim, doğa bilimleri gibi 21 atölyeye sahip eğitim yuvasında haftanın 5 günü bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştiren çocukların en sevdiği bölüm ise mutfak atölyesi. Burada kendileri için hazırlanan aşçı kıyafetlerini giyen minik şefler, öğretmenleri eşliğinde kentte yetişen sebze ve meyvelerden yemek, tatlı ve pastalar yaparak ince motor becerilerini geliştiriyor.

Birçok yemek, sebze ve meyve ismini öğrenerek kelime dağarcıklarını zenginleştiren çocuklar, kullanılan ölçekleri de öğrenerek matematiksel zekalarını artırıyor.

Çocuk Üniversitesi Müdürü Sevinç Hızal, AA muhabirine, kurumda atölye sayısını her geçen gün artırdıklarını belirtti.

Şu anda 21 atölyede dönemsel olarak çalıştıklarından bahseden Hızal, "İlk kayıt alındığında çocuklarımızın yeteneklerinin hangi yönde olduğunu belirlemek için yaklaşık 10 gün test dönemi geçiriyoruz. Bu zaman zarfında öğretmenlerimiz, çocukların müzik, resim, doğa bilimleri, mutfak gibi hangi alanda yetenekleri varsa o yönde velilerimize yardımcı oluyor. 5-6 yaş ve 7-13 yaş grubu arası çocuklarımız geliyor. Haftanın 5 günü eğitim veriyoruz. Cumartesi günleri de hangi atölyemize talep daha fazla varsa onunla ilgili bölümlerimizi açıyoruz." diye konuştu.

Hızal, çocukların en sevdiği bölümün ise mutfak atölyesi olduğunu, bu bölümün son zamanlarda erkek çocukların da ilgisini çekmeye başladığını dile getirdi.

Atölyenin, öğretmenleri eşliğinde yemek ve tatlı yapmaya çalışan çocukların bilgi, beceri ve zekalarının gelişimine çok yönlü katkı sunduğuna dikkati çeken Hızal, "Çocuklar mutfak atölyesinde çalışırken öncelikle sağlıklı beslenmenin nasıl olduğunu öğreniyorlar. Bunun yanında matematiksel, dokunsal becerileri ve birlikte yaptıkları için yardımlaşmayla ilgili duyguları burada gelişiyor. Yemekleri yaparken ne kadar hangi malzemeden koymaları gerektiğini, matematiksel becerilerini, ince motor gelişimini burada öğreniyorlar. Yemek yapmak disiplin işi. 2 yumurta koyması gerekiyorken 3 tane koymuyor. Yarım bardak un koyması gerekirken 1 bardak koymuyor. Bu konuda da çocuklara çok yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

Geleneksel tatları ve özel günlerin yemeklerini küçük yaşta öğreniyorlar

Hızal, çocukların ismini öğrendikleri meyve ve sebzeleri beraber toplayarak mutfakta işlediklerini ve sergilediklerini aktararak, bu sayede sözel zekalarının da geliştiğine değindi.

Velilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarına işaret eden Hızal, "Çünkü velilerimizle de etkinlikler yapıyoruz. Mesela Yaşlılar Günü'nde babaanne ve anneanneleri davet ettik. Onlarla burada çocuklarımız eskiye yönelik yemekler yaptı. Ayrıca, biz burada sadece yemek yapmayı öğretmiyoruz çocuklara, nasıl yemek yemeleri, hangi çatalı nasıl tutmaları, neyi neyle yemeleri gerektiğini de öğretiyoruz. Onun için aileler de bu durumdan çok memnun." ifadelerini kullandı.

Hızal, kentin çok zengin mutfak kültürüne sahip olduğuna değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örneğin, çocuklarımız burada Düzce'nin meşhur bal kabağından tatlılar yapıyorlar. Özel günlerde mesela, aşure gününde aşure yapıyoruz. Anneanne ve babaannelerle yapılan etkinliklerde dolma, yaprak sarma gibi daha eskiye özgü yemekler yapıyoruz. Bu sayede çocuklarımız bu yemeklerin bizim geleneğimizden geldiğini öğreniyor. Bunlar, Düzce'de yetişen meyveler ve sebzelerle yapılan yemekler."

Mutfak atölyesinde eğitim gören çocuklardan 5 yaşındaki Alper Ersoy, eğlenceli vakit geçirdiğini, en çok pizza, pasta ve poğaça yapmayı sevdiğini söyledi.

Öğrencilerden 6 yaşındaki Nil Ballı da mutfak atölyesinde yemek yaparken keyif aldığını, en çok havuç doğramayı ve hazırladıkları kekleri nar taneleriyle süslemeyi sevdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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