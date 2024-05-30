Düzce'de dilenci yakalandı, üzerinden 10 bin 765 lira çıktı - Son Dakika
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Düzce'de dilenci yakalandı, üzerinden 10 bin 765 lira çıktı

Düzce\'de dilenci yakalandı, üzerinden 10 bin 765 lira çıktı

Düzce'de kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden para isteyen bir dilenci, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Üst aramasında 10 bin 765 lira bulunan dilencinin üzerine el konuldu ve otogara gönderildi.

30.05.2024 17:33
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Düzce'de kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden zor durumda olduğunu belirterek para isteyen ve zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden çıkan 10 bin 765 liraya el konuldu.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinin belirli noktalarında devriye ve kontrol faaliyetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Çoban mevkisinde bir kişinin yoldan geçen yayalar ve ışıklarda duran araç sürücülerinden para istediğini tespit etti.

Bir süre dilenciyi takip eden ekipler, daha sonra harekete geçerek yakaladı. Zabıta karakoluna götürülen dilencinin üst aramasında 10 bin 765 lira bulundu.

Kabahatler Kanunu gereğince hakkında yasal işlem yapılan ve dilencilikten kazandığı tespit edilen paraya el konulan şahıs, otogara götürülerek geldiği şehre gönderildi.

Kaynak: AA

Düzce, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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