Düzce\'de Husumetli Kayınbirader Tarafından Vurulan Şahıs, Polise Teslim Olan Şüpheli Ev Hapsine Çarptırıldı

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DÜZCE'de A.M., caddede karşılaştığı husumetli kayınbiraderi E.İ. tarafından tabancayla ayağından vuruldu. Olay güvenlik kamerasına da yansırken, polis merkezine giderek teslim olan E.İ., sevk edildiği adliyede ev hapsine çarptırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. E.İ., daha önceden husumetli olduğu eniştesi A.M. ile caddede karşılaştı. E.İ., belindeki tabanca ile A.M.'yi ayağından vurdu. Yaralanan A.M., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan E.İ. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'HAKARET KONUSUNUN HUSUMETE DÖNÜŞMESİ'

Düzce Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Olayın akrabalık ilişkisi bulunan şahıslar arasında daha önceden yaşanan hakaret konusunun husumete dönüşmesiyle gerçekleştiği ve olay sonrasında şüpheli şahsın silahı ile birlikte polis merkezine teslim olduğu anlaşılmış olup, adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen E.İ.'ye ev hapsi verildi.