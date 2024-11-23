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Düzce'de İlk Kar Manzaraları

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Düzce'de mevsimin ilk karı yağdı, şehirde kartpostallık görüntüler oluştu. Sağlık ekipleri teyakkuzda.

23.11.2024 22:06
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Düzce'de mevsimin ilk karı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu

DÜZCE - Düzce'ye mevsimin ilk karı yağdı, şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminleri ile kar yağışı uyarısı verilen Düzce'ye mevsimin ilk karı düştü. Öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alarak şemsiyeleri ile dışarı çıkan Düzceliler karın keyfini doyasıya çıkartırken, tedbirsiz olan Düzceliler ise karla kaplandı.

Diğer taraftan Düzce şehir merkezinde bulunan parklarda yerde tutan kar, yerleri beyaza boyarken ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.

Sağlık ekipleri teyakkuza geçti

Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı acil sağlık hizmetleri ekipleri de etkili olan kar yağışı ile birlikte alarm durumuna geçti. Düzce Sağlık Müdürlüğü acil durumlar için 22 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 3 UMKE aracı, 1 afet kurtarma aracı, 2 paletli ambulans, 9 adet 4 x4 ambulans ile acil sağlık hizmetlerini verebilmek için teyakkuza geçti.

Düzce\'de İlk Kar Manzaraları
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de İlk Kar Manzaraları - Son Dakika

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