Düzce'de Kamyon Yangını

Düzce'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Kuzey Çevre Yolu Muncurlu mevkisinde, K.K. idaresindeki 06 FS 9503 plakalı hafriyat kamyonunun motor bölümü alev aldı.
Dumanı görünce kamyonu emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etmek isteyen sürücü, başarılı olamadı.
Kısa sürede kamyonun tamamını saran yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.
Yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi.
Çalışmalar sırasında tek şeritten sağlanan trafik, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.
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