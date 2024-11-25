Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arayı fırsata çeviren çocuklar, kızakla kaydı, kar topu oynadı.
Kent genelinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini kaybetti.
Olumsuz hava koşuları nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından çocuklar, aileleriyle yüksek kesimlerde biriken karlı alanlara çıktı.
Çocuklar, Kalıcı Konutlar bölgesinin yokuş kısımlarını kayak pisti haline getirdi.
Yanlarında getirdikleri kızak, naylon, şambrel, mont ve poşetleri kayak malzemesi olarak kullanan çocuklar, tepelik alanlardan kaydı, kar topu oynadı.
Çocuklar, kayarken zaman zaman zor anlar yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Kar Eğlencesi - Son Dakika
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