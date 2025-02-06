Düzce\'de Kar Tatili Eğlencesi

Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kızakla kaydı, kar topu oynadı.
Kent genelinde 2 gündür aralıklarla kar etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edilmesinin ardından bazı aileler çocuklarıyla kentin yüksek kesimlerinde karla kaplanan bölgelere gitti.
Çocuklar, Kalıcı Konutlar mevkisindeki eğimli arazide kızakların yanı sıra şambrel ve poşetlerle kaydı.
Kar topu oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.
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