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Düzce'de karla mücadele çalışmaları başladı

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza büründürdü. Düzce Belediyesi ekipleri, Bahçeşehir Bölgesi'nde 20 iş makinesi ve 40 personel ile kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ana arterler ve caddelerde 24 saat görev yapacaklar.

13.01.2024 - 00:37,
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Düzce'de karla mücadele çalışmaları başladı

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza büründürdü. Ekiplerin karla mücadelesi başladı.

Düzce'de beklenen yoğun kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Bir anda beyaza bürünen yüksek kesimlerde çalışmalar hızlandı. Düzce Belediyesi ekipleri özellikle Bahçeşehir Bölgesinde 20 iş makinesi ve 40 personel ile birlikte kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Ekipler özellikle ana arterler ve caddelerde çalışma yapan ekipler 24 saat görev yapacak.

Düzce\'de karla mücadele çalışmaları başladı
Kaynak: İHA
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