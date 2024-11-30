Düzce'de iş yerinde tezgaha sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
İstanbul Caddesi'nde cep telefonu satışı yapılan dükkanın tezgah bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden esnaf, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, tezgahı keserek kedi yavrusuna ulaştı.
Mahsur kaldığı yerden çıkarılan kedi, esnafa teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Kedi Yavrusu Kurtarıldı - Son Dakika
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