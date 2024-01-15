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Düzce'de öğrenciler şehitler için saygı duruşunda bulundu - Son Dakika
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Düzce'de öğrenciler şehitler için saygı duruşunda bulundu

Düzce'de tüm okullarda öğrenciler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okuduktan sonra sınıflarına girdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla yapılan bu saygı duruşu, Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 9 askerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için gerçekleştirildi.

15.01.2024 - 09:18,
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DÜZCE(İHA) (İHA) – Düzce'de tüm okullarda öğrenciler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu İstiklal Marşını okuduktan sonra sınıflarına girdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla yurt genelinde olduğu gibi Düzce'de de bayrak töreni öncesinde şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan 9 askerimiz başta olmak üzere tüm şahitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okuyan öğrenciler sınıflarının yolunu tuttu. - DÜZCE

Düzce\'de öğrenciler şehitler için saygı duruşunda bulundu
Kaynak: İHA
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