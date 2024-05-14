Düzce\'de Polislere Pasta İkramı

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Düzce'de kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine özel gereksinimli bireyler tarafından pasta ikram edildi.

Kentpark'ta hizmet veren Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli 15 genç, 4-10 Mayıs Trafik Haftası ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında sürpriz etkinlik planladı.

Özel gereksinimli bireyler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kafenin önünde kaza olduğu ihbarında bulundu.

Kafe çalışanları, bölgeye gelen asayiş ve trafik ekiplerini alkışlarla karşıladı. Daha sonra polislere pasta ve çay ikramında bulunuldu.

Öte yandan kaza ihbarını anonstan duyarak olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Bayram da şaşkınlığını gizleyemedi. Polisler, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kusursuz Kafe kurucu eğitmeni Senem Verep, gazetecilere, kafenin dezavantajlı grupların sosyal hayata entegrasyonlarıyla ilgili bir proje olarak 2017'de hizmet vermeye başladığını belirterek, 15 özel bireyle çalıştıklarını söyledi.

Verep, polislerin çalışmalarının toplum için önemine değinerek, "Birlikte onlara bir sürpriz yapmak istedik. Ufak bir pastayla kutlamasını yaptık Trafik Haftası'nın. Aynı zamanda bu hafta özel bir hafta, Engelliler Haftası. Hep beraber kutladık. Çok güzeldi." diye konuştu.