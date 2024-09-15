Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti - Son Dakika
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Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti

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Düzce'de Adem Karagülle (84), gördüğü rüya sonrası kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdı. Karagülle, "Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı. 'Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana' dedi. Ben de bunun üzerine etkilenip kendi mezar taşımı yaptırdım" ifadelerini kullandı.

15.09.2024 10:25  Güncelleme: 12:11
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Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde yaşayan Adem Karagülle,gördüğü rüya sonrası kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdı. Mezar taşında Karagülle'nin doğum tarihi yazarken, ölüm tarihi ise boş bırakıldı.

"KALK BURADA NE YATIYORSUN MEZAR TAŞINI YAPTIRSANA"

Kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdığını söyleyen Karagülle, "Mezar taşını bir gece gördüğüm rüyanın ardından yaptırdım. Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı. Berat Kandili'nden bir gece sonrasıydı. 'Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana' dedi. Ben de bunun üzerine etkilenip kendi mezar taşımı yaptırdım" ifadelerini kullandı.

Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti

HER GÜN DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPIYOR

Adem Karagülle, ayrıca emekli olduktan sonra yaşadığı evin bahçesindeki ağaca ahşap kulübe inşa etmek için çalışmalara başladı. Karagülle, 30 metre yüksekliğindeki ağaca, günler süren çalışmayla ahşap kulübe yaparken, evden yemekleri oraya ulaştırabilmek için teleferik sistemi kurdu. Merdivenle ağaç kulübeye tırmanan Karagülle burada hem vakit geçirip hem de ibadetlerini yapıyor. Karagülle, ayrıca her gün evinin bahçesindeki spor aletlerinde düzenli olarak egzersiz yapıyor. Çam ağacındaki ahşap kulübeyi 2020'de yaptığını belirten Karagülle, "İnşaat malzemelerini çıkartmak biraz zor oldu ama başardım. Ağaçta olduğum için en büyük misafirim kuşlar, onlar beni yalnız bırakmıyor. Kulübeye çıkabilmem için spor yapmam şart. Her gün düzenli olarak spor yapıyorum" söyledi.


Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Chef Cecey: bizim emekliler yokluktan boyle islere girdi ülkenin hali bu iste ölmek istiyorlar kurtulmak icin 17 17 Yanıtla
  • Emrah Atak: Vay Amcam be Allah uzun ömürler versin 17 1 Yanıtla
  • fatih mazlum: Bos tooraga tasami dua ediyor 8 5 Yanıtla
  • V. A.: Sen ölmezsin dayı gözün felfecir okuyor 9 1 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan: emeklilik para yok yaşam sevinci bırakmadılar. emekli olmasa devleti iyi yönetirim diyenle, okullar olmasa milli eğitim bakanlığı yapmak kolay diyenler aynı. milyonlarca insan siz olmasanız diyor 5 5 Yanıtla
  • Hüseyin Ali Köken: Hayır duasını bari yatmadan yapsaydı.. yatarak dua edeni de ilk defa görüyorum.. poz vereceğim diye ne hallere girmiş 7 0 Yanıtla
  • Özgür Keser: Adam 84 yaşında değil 49 doğumlu kaç yaşında oluyor ?? 0 0 Yanıtla

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