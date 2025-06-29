Düzce'de etkili olan sağanağın ardından yollarda su birikintileri oluştu.
Kentte öğle saatlerine doğru bastıran sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Yüksek bölgelerden aşağı akan ve giderlerden taşan yağmur suyu, Kalıcı Konutlar bölgesinde Yeşiltepe ve Esentepe mahallelerini birbirine bağlayan yolun belli bölümlerini kapladı.
Söz konusu bölgeden geçen sürücüler, dikkatli ve yavaş ilerledi.
Kentin ana güzergahlarından D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Sağanak Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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