Düzce\'de Sağlık Sokağı Projesi

Düzce'de geçen yıl başlatılan "Sağlık Sokağı" projesi kapsamında sağlık taraması yapılan vatandaşlara hizmetler hakkında bilgi veriliyor.
İstanbul Caddesi Anıtpark Meydanı'nda 500 metrelik alana kurulan stantlara uğrayanların ayakta muayeneleri yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler mobil tarama araçlarında tarama yapıyor. Yeşilay Düzce Şubesi stantlarındaki görevliler de vatandaşlara sağlık hizmetleri hakkında bilgi veriyor.
"Sağlık Sokağı"na gelerek stantları gezen Vali Selçuk Aslan da hizmetler hakkında bilgi aldı.
Yeşilay standına gelen Aslan'a, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla tasarlanan Yeşilay logolu bileklik hediye edildi.
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