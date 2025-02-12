Düzce'de Seyir Halindeki Araç Yandı

Düzce'de seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçeşehir Bölgesi'nde seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 81 BK 496 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı.
Alevler, kısa sürede aracın büyük kısmını sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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