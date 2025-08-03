Düzce'de Su Borusu Patladı

Düzce'de içme suyu hattındaki ana borunun patlaması sonucu suyun metrelerce yükseğe fışkırması kamerayla kaydedildi.

İl merkezi Atatürk Bulvarı'nın altından geçen ve 13 mahalleye içme suyu sağlayan hattaki boru patladı. Caddenin büyük kısmı su ve çamurla kaplandı, yol zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi.

Polis, caddenin bir kısmını güvenlik çemberine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra içme suyu hattı kapatılarak iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Bu arada, patlayan borudan çıkan suyun metrelerce yükseğe ulaşması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, "Atatürk Bulvarı'nda ana su hattında meydana gelen arıza nedeniyle, Kültür, Karaca, Şerefiye, Beyciler, Çavuşlar, Hamidiye, Sancaklar, Çamköy, Körpeşler, Akınlar, Karahacı Musa, Yeni ve Fatih mahallelerinde su kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerimiz meydana gelen arızaya müdahale etmekte olup kısa süre içerisinde suların yeniden şebekeye verilmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.