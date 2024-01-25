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Düzce'de Tek Katlı Evden Yıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de Tek Katlı Evden Yıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Karaçalı Mahallesi'nde Hacer K'ye ait tek katlı evde sabaha karşı çıkan yangında, dumandan etkilenen Hacer K hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Savcının incelemesinin ardından Hacer K'nin cenazesi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce\'de Tek Katlı Evden Yıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
25.01.2024 - 12:59,
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı evden yıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Karaçalı Mahallesi'nde oturan Hacer K'ye (52) ait tek katlı evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Eve giren ekipler, Hacer K'nin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Hacer K'nin cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce'de Tek Katlı Evden Yıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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